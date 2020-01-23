«متعة القراءة» شعار في شهر مارس بالإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة استعداداتها للشهر الوطني للقراءة الذي ينطلق في الأول من مارس المقبل، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، الذي حدّد شهر مارس من كل عام شهراً للقراءة.

وقد اختارت الوزارة شعار «متعة القراءة» لشهر القراءة هذا العام.

حيث تسعى إلى تحفيز وتشجيع مختلف الجهات في الدولة لإطلاق وتنظيم مبادرات وفعاليات للقراءة وربطها بالمتعة، وتبني المبادرات الهادفة التي تسهم في تعزيز قيمتها وترسيخها عنصراً مهماً في حياة أفراد مجتمع الإمارات.

وأكدت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن الوزارة تستهدف خلال هذا العام تحفيز الشركاء من مختلف المؤسسات وأفراد المجتمع على إطلاق مبادرات مستدامة تحقق أهداف السياسة الوطنية للقراءة، وتسعى لجعل القراءة متعة وشغفاً لدى الأجيال.

وقالت معاليها: نعمل وفق سياسة طموحة تستهدف جعل القراءة وحب الكتاب سلوكاً يومياً لمجتمع الإمارات، لتشكيل العقول وتنشئة الشباب والطلبة على الارتقاء بوعيهم. إذ تعد القراءة مفتاح التغيير الإيجابي في المجتمعات.. وكلما كان المجتمع قارئاً كان أكثر إنتاجاً ومعرفة وثقافة وانفتاحاً.

وأشارت معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، إلى أن شهر القراءة خلال العام الماضي حقق نتائج استثنائية، حيث نفذت المؤسسات الحكومية والخاصة مبادرات وفعاليات وبرامج وصل عددها إلى (8208) على مستوى الدولة.

ودعت معاليها جميع المؤسسات وأفراد المجتمع لمواصلة الجهود المتميزة الداعمة للقراءة لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، وتقديم جميع المبادرات من خلال تعبئة النموذج المتوافر على الموقع الإلكتروني للوزارة https:/‏/‏www.mckd.gov.ae/‏ar/‏reading/‏form/‏.