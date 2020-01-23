رحلة إلى العصر الجوراسي

المصدر: (أبوظبي-البيان)

انطلقت في أبوظبي أمس عروض آلة الزمن، التي تستخدم تقنية الإسقاط الضوئي ثلاثية الأبعاد لتأخذ الزوار برحلة مشوقة عبر الزمن، لعيش تجربة الحياة خلال العصر الجوراسي والانتقال بعدها للمستقبل وعرض ما يتوقع أن تكون عليه الحياة مع استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة.

ويأتي عرض آلة الزمن ضمن فعّاليات معرض «إيماجن نيشن» الذي ينظمه «مول نيشن تاورز غاليريا» في أبوظبي، والذي يستمر حتى نهاية أبريل المقبل، وتقع آلة الزمن بمنطقة مغلقة خاصة في المستوى الأول من مول نيشن تاورز غاليريا أبوظبي، وسيتسنى للزوار خوض مغامرة رائعة عندما تتحول الجدران والأرضية إلى ما كان عليه العصر الجوراسي.