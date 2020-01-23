«الصينية العربية»..وثائقيات وثقافات

المصدر: (دبي - البيان)

تطلق القناة الصينية العربية، بالتعاون مع مجموعة فوجيان للإذاعة والتلفزيون، سلسلة الأفلام الوثائقية «توقيت فوجيان» باللغة العربية. وتسلط سلسلة الأفلام الوثائقية الضوء على الأماكن الثقافية والتاريخية في مقاطعة فوجيان بالصين، والتي تغطي مختلف الجوانب.

ووفقاً لتغطية القناة الصينية العربية الواسعة والتي تغطي 22 دولة عربية، ستساعد هذه السلسلة على تعزيز التفاهم الثقافي والتعاون بين الصين والعالم العربي.

وتسلط هذه السلسلة الضوء على تاريخ مقاطعة فوجيان كنقطة انطلاق للمبادرة الصينية «حزام واحد.. طريق واحد»، على طول طريق الحرير الصيني القديم. وتعد مقاطعة فوجيان واحدة من النقاط المهمة في طريق الحرير الجديد. وستركز الحلقات الأولى على أشهر المأكولات في مقاطعة فوجيان. كما ستستعرض السلسلة أنواع الشاي الصينية المختلفة التي يتم إنتاجها في مقاطعة فوجيان بكميات كبيرة.