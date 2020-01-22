اعتقال زوجين كويتيين نشرا فيديو غير أخلاقي في تويتر

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتقل رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في دولة الكويت أمس، زوجين كويتيين خرجا عن حدود الأخلاق والقيم وتقاليد المجتمع الكويتي، عقب نشرهما لفيديو غير أخلاقي على حسابهما في "تويتر" يظهرهما في وضع مستهجن. وأثار الفيديو حفيظة واستنكار أطياف المجتمع الكويتي.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني قوله: "إن المباحث الجنائية وعقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حركت دعوى للنيابة العامة بحق المواطن وزوجته، حملت مسمى الإخلال بالآداب العامة". مشيراً إلى أن النيابة العامة كلفت المباحث بضبطهما، وإحضارهما.

وأكد المصدر الأمني أنه جرى تشكيل فرقة من رجال المباحث لتحديد هويتهما، وأسفرت التحريات عن تحديد مسكنهما، فتم مداهمته، وضبطهما، وإحالتهما إلى مكتب التحقيق.

وأوضح أن التحقيقات الأولية معهما أظهرت أنهما تعمدا نشر الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين حتى يتلقوا شتائم وانتقادات حادة، ليقوما على أثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.

وحسب المصدر، فقد جرى حجزهما في قسم الحجز بالمباحث الجنائية، تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة لاحقا.

وختم المصدر بأن المباحث الجنائية تتابع وبشكل دقيق ما يجري على مواقع التواصل، ولن تسمح مطلقاً بالتجاوزات الاخلاقية التي تتنافى مع طبيعة المجتمع الكويتي المحافظ.