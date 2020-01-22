ما حقيقة وفاة الفنان خالد النبوي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أدلى نقيب المهن التمثيلية المصرية، الفنان أشرف زكي، بتصريحات جديدة متعلقة بالحالة الصحية للفنان خالد النبوي، بعد تداول أنباء عن وفاته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال زكي في تصريح لموقع "مصراوي"، إن "الحالة الصحية للنبوي مستقرة، وهو حاليا بغرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، وفي انتظار تحديد موعد خروجه من المستشفى بحسب الأطباء".

وتعرض النبوي، مساء الثلاثاء، لأزمة قلبية نقل على أثرها لأحد المستشفيات في العاصمة المصرية، القاهرة.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، عن مصدر مقرب، قوله إن خالد النبوي أجرى عملية قسطرة في القصر العيني الفرنساوي بالقاهرة.

وكانت منى المغربي، زوجة خالد النبوي، كتبت قبل ساعات، عبر حسابها على "فيسبوك"، إن زوجها مريض جدا، ونقل للمستشفى، وطلبت الدعاء له، دون أن تكشف عن أي تفاصيل متعلقة بأزمته الصحية.

واحتفل خالد النبوي، الأسبوع الماضي، بطرح أحدث أفلامه "يوم وليلة"، في دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولته، أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

كما حقق النبوي نجاحا كبيرا من بطولته للمسلسل التاريخي "ممالك النار"، الذي عرض على شاشة "إم بي سي"، وجسد في أحداثه دور السلطان طومان باي.