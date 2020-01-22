والد العريس هرب مع والدة العروس .. فألغي الزفاف

المصدر: وكالات

قرر عريسان هنديان إلغاء حفل زفافهما بعد هروب والد العريس البالغ من العمر 48 عاما مع والدة العروس البالغة من العمر 46 عاما.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أسر كلا الوالدين تقدمت ببلاغ للشرطة، يوفيد بفقدانهما وانقطاع الاتصال بكليهما واختفيا عن الأنظار منذ الـ 10 من يناير الجاري.

وأضافت الصحيفة أنهما كانا جيران في منطقة كاتار غام في مدينة سورات الهندية، ويعرفان بعضهما البعض منذ الصغر.

حيث قال أحد أقربائهما "كانا يعرفان بعضهما البعض منذ سنين طويلة، وكان بينهما في السابق علاقة حب قديمة".

هذا وكان من المقرر أن يقيم العريسان حفل زفافهما في شهر فبراير المقبل.