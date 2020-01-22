"قاتل الكتب" يمزق الكتب قبل القراءة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

حصد مغرّد على تويتر لقب "قاتل الكتب" بعد أن نشر مقطع فيديو على حسابه وهو يمزق الكتب ويقطعها إلى نصفين بحجة سهولة حملها ونقلها. ولم يكد ألكس كريستوفي ينشر الصورة عبر كحسابه على تويتر حتى انهالت عليه التعليقات التي عكست مدى ذعر واستنكار آلاف العاملين معه والغرباء على حد سواء.

وأرفق ألكس الصورة التي نشرها بعبارة تقول: " بالأمس وصفني زميل لي في العمل بـ (قاتل الكتب) لأنني أقطع الكتب الطويلة إلى نصفين بحيث تصبح أسهل حملاً. فهل يقوم أحد آخر بذلك أو أنا وحسب".

وجاء في أحد الردود من يقول :" هل هذا فقط أنا يقول بينما ينشر جريمة على صفحته".

أما مغرد آخر فأجاب قائلاً: " هذا عمل إرهابي". وتساءل عدد من معارضي فكرة شق الكتب لماذا لم يفكر ألكس بشراء النسخ الرقمية إذا كان وزن الكتب يشكل حملاً ثقيلاً عليه".

وأشار كريستوفي إلى أن تلك هي الطريقة الوحيدة التي تجعله يقرأ الكتب، وقال: " لقد وجدت أنني لم أقرأ كتاباً طويلاً مطلقاً. وكنت أشتري تلك الكتب وتبقى على الرف، فلا أنزلها ولا أقرأها".