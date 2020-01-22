برنامج تلفزيوني أوكراني يتنبأ بالمستقبل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

اكتسب مشهد مكتب الرئاسة الأوكرانية الكوميدي لرئيس البلاد بعداً آخر ذا أهميةً أكبر بعد أن تحوّل البطل الفكاهي آنذاك "فولوديمير زيلينسكي" من أستاذ إلى رئيس للجمهورية على التلفزيون إلى رئيس حقيقي للبلاد على أرض الواقع.

وزاد تسليط الأضواء عليه اليوم بعد أن انتقل إلى قلب السياسات الأميركية بفعل المكالمة الهاتفية الشهيرة في يوليو الماضي التي تعرّض الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب للمساءلة وربما العزل.

الحلقة الأولى من السلسلة الأوكرانية المتنبئة بالمستقبل حصدت حتى اليوم 13.7 مليون مشاهدة عبر يوتيوب وقد عرضت لأستاذ تاريخ يقوم بدوره فولوديمير زيلينسكي، ويصل إلى القصر الجمهوري فجأةً بعد أن انتشر فيديو له بشكل فيروسي وهو غاضب على مدى فساد الحكومة.

السلسلة التي تحمل عنوان "خادم الشعب" حوّلت البطل من ممثل إلى رئيس فعلي يتلقى مكالمةً هاتفية من الرئيس الأميركي الذي يطلب منه خدمةً.

وتلقي سلسلة "خادم الشعب" التي تشكل حالةً من الفن المقلّد للواقع الضوء على الجانب الآخر من المكالمة التي تحمل إمكانية الإطاحة بالرئيس.