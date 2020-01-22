"قميص" تسبب باعتقال مروّج ممنوعات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلاً يعتمد كتابات على قميصه للترويج لبيع مادتي الهيروين والكوكايين المخدرتين. وتم كشف محاولة الشاب الوقحة حين اتصل أحد رجال الشرطة المتخفين على الرقم الموجود على القميص بحجة عقد صفقة مع التاجر الذي كتب بجرأة اسمه ورقم هاتفه إضافةً إلى إشارة عن تكلفة بيع 4 غرامات ب25 جنيه إسترليني.

وتكشفت تفاصيل قيام الشاب البالغ من العمر 27 عاماً أمام القاضي في محكمة برادفورد الملكية حيث صدر حكماً بحقه بالسجن مدة ست سنوات على خلفية الاعتراف بالاتجار بمخدرات من الفئة الأولى.

وقامت الشرطة الشهر الفائت بمداهمة منزل الشاب حيث عثرت على قميص مزوّد باسم المروّج ورقم هاتفه إضافة إلى عبارة 3 مقابل 25. وفي سجل الشاب 18 حكم سابق، و31 مخالفة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات عام 2010 حيث أودع السجن مدة 16 شهراً، إضافةً إلى التسجيل بحقه مخالفات تشمل السطو على السيارات والتحرش العنصري، وقد أدخل السجن بتهمة القيادة الخطرة وخرق قانون السلوك الجنائي. والمروّج والد لثلاثة أطفال صغار لن يتمكن اليوم بسبب دخوله السجن من رؤيتهم يكبرون.