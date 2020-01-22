يوسف فوزي يوجه طلباً لجمهوره بعد إصابته بالشلل الرعاش

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدر الفنان المصري يوسف فوزي محركات البحث في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهوره في أحد اللقاءات، وعليه آثار مرض الشلل الرعاش، الذي أصيب منذ سنوات، الأمر الذي أبعده عن الوسط الفني.

وبعد ظهوره الذي دفع الملايين للتعاطف معه، خاصة أن الفنان يوسف فوزي له أدوار سينمائية لا تنسى من الذاكرة، داعين الله عز وجل أن يشفيه، وخلال هذه التفاصيل.

وعقب حملة التعاطف معه بعد ظهوره متأثراً بأعراض مرض "الشلل الرعاش" وجه الفنان الكبير رسالة إلى جمهوره مطالباً إياهم بالدعاء له، مؤكداً رضاه التام عما حدث له، مشيراً إلى أن المرض لا علاج له.

وطالب فوزي، متابعيه بالدعاء له، مؤكدًا أنه لا يحتاج شيئاً سوى الدعاء، فقط، مشيراً إلى أن الصحة نعمة كبيرة للإنسان.

وبنفس الوقت أعلن الفنان صلاح عبد الله ندمه على نشر الفيديو الذي يظهر الفنان يوسف فوزي متأثراً بالمرض وغير قادر على الاتزان وطلب رأي جمهوره على موقع الفيس بوك حول حذف الفيديو قائلا: يبدو والله أعلم أنني أخطأت عندما أعدت تغريد الفيديو طالبا الدعاء له.

وتابع: اللي حصل إني فوجئت بيه وتأثرت جدا بكلامه الحلو المتزن البسيط العميق المفيد جدا وكمان وبصراحة افتكرت اللي حصلي من 10 سنين ودلوقتي بفكر أشيله من عندي، أفيدوني أفادكم الله.