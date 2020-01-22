«دبي للتسوق» يواصل تغيير حياة الزوار

المصدر: دبي ـ غسان خروب

ليال من الفرح، هي أيام مهرجان دبي للتسوق، حيث يأخذ زواره في رحلة طويلة، على متن قوارب الفرح، يزرع خلالها الابتسامة على وجه الجميع.

حيث الجميع فائز فيها، إن لم يكن في السحوبات اليومية، فعبر فتح الأبواب أمام المواهب التي تمتلك في نفسها إبداعات متنوعة، ليؤكد ذلك أن دبي هي الأرض التي تزهر فيها الإبداعات على اختلافها.

وبدأت النسخة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق بحملة ترويجية بعنوان «دورها واربح» تم تنظيمها من قبل مجموعة مراكز التسوق في دبي، التي تواصل تغيير حياة الرابحين في المهرجان عبر جوائز نقدية كبرى تصل إلى 200.000 درهم أسبوعياً.

مواهب

يفتح المهرجان أبوابه أمام الجميع، لا سيما أولئك الذي يتقنون الغناء وألعاب الخفة وغيرها، والذين يمكنهم المشاركة في مسابقته التي تتيح لهم إبهار زوار منطقتي السيف و«سوايب ماركت» في حديقة برج بارك بوسط المدينة.

ويدعو المهرجان أصحاب المواهب إلى مشاركته إبداعاتهم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم الاختيار من بين 6 فائزين فقط مساء الجمعة المقبلة، ليقدم المتأهلون إبداعاتهم مطلع الأسبوع المقبل أمام الجمهور في منطقتي السيف وسوايب ماركت.

عين المهرجان لم تغفل الأطفال، حيث أفرد لهم مساحة كبيرة، يقدم فيها فعاليات غنائية وحفلات راقصة تتناسب مع تطلعاتهم.

ففي الوقت الذي تتجول فيه شخصيات «برنسيس بوبي» و«برانش» وأصدقاؤهما، القادمون من مشاهد فيلم «ترولز» الكرتوني ليحطوا رحالهم في وجهات «مراس»، يمكن للأطفال الاستمتاع مع نجوم عالم نيكلوديون الذين يقدمون فعالية «الغناء مع نيكلوديون»، في سيتي سنتر ديرة.

وفي منطقة السيف، يتجلى سحر الماضي، وتاريخ دبي الذهبي، من خلال فعاليات ثقافية تعكس أصالة المجتمع الإماراتي وعاداته، ويقدم لزواره نظرة خاصة على العرس الإماراتي وما يصحبه من تحضيرات وفرح، خلال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.