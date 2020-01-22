«البوكر العربية» تعلن قائمتها القصيرة 4 فبراير المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية «جائزة البوكر العربية» أنها ستعلن قائمتها القصيرة في دورتها هذا العام، الثلاثاء 4 فبراير المقبل.

وتتكون القائمة القصيرة من 6 روايات، يتم اختيارها من بين الروايات الـ16 في القائمة الطويلة، الصادرة بين يوليو 2018 ويونيو 2019. ويرأس لجنة التحكيم محسن الموسوي، وعضوية كل من بيار أبي صعب وفيكتوريا زاريتوفسكايا وأمين الزاوي وريم ماجد.

والروايات المرشّحة على القائمة الطويلة للجائزة للعام 2020، هي رواية «حرب الغزالة» لعائشة إبراهيم من ليبيا، «رباط المتنبي» لحسن أوريد من المغرب، «ماذا عن السيدة اليهودية رحيل؟» سليم بركات من سوريا، «النوم في حقل الكرز» أزهر جرجيس من العراق، «حطب سراييفو» سعيد خطيبي من الجزائر.

«لم يُصلِّ عليهم أحد» خالد خليفة سوريا، «ملك الهند» جبور الدويهي من لبنان، «الحي الروسي» خليل الرز، «آخر أيام الباشا» رشا عدلي من مصر، «سفر بارلك» مقبول العلوي من السعودية، «الديوان الإسبارطي» عبد الوهاب عيساوي من الجزائر، «سلالم يرولور» سمير قسيمي من الجزائر، «حمام الذهب» محمد عيسى المؤدب من تونس، «اختلاط المواسم» بشير مفتي من الجزائر، «التانكي» عالية ممدوح من العراق، «فوردقان» يوسف زيدان من مصر.