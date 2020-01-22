سناء نبيل: ميراث «أم كلثوم» مسؤولية كبيرة

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

قالت الفنانة المصرية سناء نبيل: أشعر بالفخر والسعادة لمشاركتي بمهرجان أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية، الذي يحتفي بالذكرى 250 للموسيقار العالمي بيتهوفن.

وأوضحت نبيل، التي ستحيي حفلها الأول في أبوظبي مساء 6 فبراير المقبل، في حديث لـ«البيان»: أعد جمهور الحفل بعيش تجربةٍ طربية أصيلة.

إبداع مبكر

وقالت سناء نبيل: تعد حفلتي ضمن موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020 فرصة مهمة جداً في مسيرتي الفنية، حيث يشهد برنامج هذا العام حضوراً قوياً لألمع نجوم الموسيقى الكلاسيكية من مختلف أنحاء العالم. وأضافت: وهذا ما يشعرني بحماسةٍ كبيرة للوقوف للمرة الأولى أمام جمهور الطرب العربي في أبوظبي.

وسناء نبيل، التي حققت الكثير من الإنجازات الفنية وهي لم تتجاوز الـ 17 من عمرها، أوضحت: أسهمت بداياتي المبكرة في المجال الفني بتعزيز ثقتي بنفسي، ومكنني ذلك من التعريف بموهبتي بسنٍ مبكرة والوقوف على خشب أهم المسارح.

وقالت نبيل: تعلّم الغناء بسنٍ مبكرة ساعدني بصقل موهبتي وأكسبني العديد من المهارات، كما أسهم بتنمية ثقافتي الفنية. فيما لفتت إلى أن أهمية الشهرة منحتها الفرصة لتقديم موهبتها لجمهور الطرب.

ونبيل التي صقلت موهبتها بالتدريب تحت إشراف اثنين من أشهر الموسيقيين، قالت: تعلمت من المایسترو سلیم سحاب الانضباط والالتزام، وتعلّم مهارات جديدة، وخاصةً في فنيات الغناء الغربي.

أما الموسیقار عبدو داغر فقد منحني الخبرة في الغناء الشرقي والمقامات العربية، وأصول الانتقال بين المقامات والطبقات.

وتحدثت نبيل عن أهمية حصولها على الباز الذهبي في برنامج «أرابز غوت تالنت»، وأوضحت: كنت أتطلع للفوز بالباز الذهبي قبل تسجيلي للمشاركة في البرنامج ووقفت على خشبة المسرح أمام لجنة التحكم وأديت أفضل ما لديّ، وتحقق حلمي، وما زلت أشعر بالسعادة عند تذكر تلك اللحظات.

تربط سناء نبيل قرابة بـ«أم كلثوم»، فكوكب الشرق شقيقة جدتها، ولهذا اكتسبت إعلامياً لقب «حفيدة أم كلثوم». عن هذا قالت: لطالما ألهمت كوكب الشرق العديد من الفنانين وأسهمت في ترسيخ مكانة الطرب العربي.

ومن الطبيعي أنني تأثرت بمسيرتها الفنية، وعزز ذلك شغفي بإبراز موهبتي منذ الصغر، ولكن هذه القرابة بالنسبة لي مسؤولية كبيرة، وفاء لعظمة إرثها، والظهور بصورةٍ تناسب الصلة العائلية التي تجمعني بها.

مسار

وأكدت نبيل: «سأتابع ذات المسار الفني لأغاني الطرب العربي، فهو لون يلائم صوتي، واعتدت سماعه منذ البدايات، حيث ترتبط ذكريات طفولتي بأغاني أم كلثوم وأداء أغانيها الخالدة».

وتحدثت نبيل عن تجارب الغناء العصرية، ووصفتها بأنها تسعى لمواكبة تفضيلات جيل الشباب.. لافتة إلى أن انتشار هذا اللون من الغناء لن يؤثر في أصالة الغناء الطربي.