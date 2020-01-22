صور ليلية تعكس روعة الأماكن الإماراتية

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

الأماكن الساحرة بعمارتها المتقنة وإضاءتها المتلاشية مع عتمة الليل، إبداع يملأ المساحات، ليأتي التصوير الفوتوغرافي ويبرز جمالية المشهد بطريقة بانورامية أو بتركيز على تفصيل صغير لا ينتبه إليه الناس عادة، ليكون بمثابة الدعوة المبطنة لإعادة اكتشاف ما تم رؤيته.

وهكذا، تحت إشراف مصور الفيديو والصور الفوتوغرافية المختص في «نيكون» بول أجاراو أقيمت جولتان لالتقاط الصور في دبي خلال يناير الجاري، من الساعة 5 عصراً وحتى 9 مساءً.

وهو وقت يسمح برصد التحولات بين غياب الشمس وتسلسل المساء ببطء ليخيم على المكان، في مشروع يستكشف جماليات المكان الإماراتي، وخصوصاً دبي، تنظمه «روڤ» للفنادق عبر تعاونها مع «نيكون».

وعلى متن حافلة، تمكن المشاركون في جولات التصوير من استكشاف أبرز مواقع دبي وأروع معالمها، منها ما هو غير متاح للجمهور العادي. ليحدد المصور بعقله المشهد الذي يريد التقاطه، قبل أن يضغط زر الكاميرا.

وتم من أجل هذا إتاحة استعارة إحدى كاميرات «نيكون» لكل مجموعة تتألف من 20 فرداً بعد أن مُنح المصورون بطاقات ذاكرة كهدية مجانية، لأجل إبداع ألبومهم الخاص من الصور التذكارية التي توثق معالم هذه الإمارة النابضة بالحياة.

رؤية فنية

جسدت الصور ومقاطع الفيديو الرؤية الفنية للمشاركين، دون أن يكون الليل عائقاً، وتلك النتائج المنوعة أتاحها المصورون للجمهور عبر مواقع التواصل، وهو ما يروج للإمارات ويشجع هواة التصوير من أنحاء العالم لخوض تجربة التصوير في مثل هذه الجولات التي يصل عددها إلى 8 جولات، بواقع جولتي تصوير كل ربع عام.