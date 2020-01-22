إطلاق وثيقة «الجبل في التسامح»

المصدر: (الفجيرة - البيان)

أطلق المشاركون في مهرجان «الجبل الثقافي»، الذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات، «وثيقة الجبل الثقافية في التسامح».

وذلك في اختتام فعاليات المهرجان في نسخته الثانية، وجاء في نص الوثيقة: «إننا نحن المشاركين في مهرجان الجبل الثقافي في دورته الثانية، ومن منطلق مسؤولياتنا الثقافية والأدبية والاجتماعية وكمبدعين ومنتجين للعمل الثقافي ومشتغلين به، وإدراكاً منا لدور الثقافة كإبداع وعطاء وعنصر حيوي في الاستجابة للتحديات.

والتفاعل الإيجابي مع العصر، ومع مجتمع المعرفة، ومع الآخر، ولدورها المحوري في تعزيز قيم التسامح، واحترام التنوع كمصدر إثراء في المجتمع وكحقيقة كونية وآية من آيات الله في خلقه، نطالب أنفسنا وكل المبدعين وأهل الثقافة والفكر والإبداع والإعلام، بالعمل الجاد والمستدام ‬على إعلاء قيم التسامح والحوار التفاعلي.

وثقافة الوئام والعيش المشترك، واحترام الآخر المختلف، وبث وترسيخ هذه القيم والمبادئ، في إبداعاتنا الثقافية والفنية وسردياتنا الإماراتية ولتكون هذه الثقافة أسلوب حياة في المجتمع»‭.‬

يذكر أن المهرجان ضم ركناً خاصاً للكتاب، حيث عرضت «العويس الثقافية» التي حلت ضيف شرف على المهرجان، مجموعة كتب ترتبط بالحدث، ولاقى الركن إقبالاً من الزائرين.