«المجاز» تأخذ زوارها برحلة بين أحجار الليغو

المصدر: (الشارقة - البيان)

افتتحت واجهة المجاز المائية، الوجهة السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، يوم أول من أمس، معرض «رحلة أحجار الليغو»، الذي يُعد واحداً من أكثر المعارض الفريدة التي أدهشت الزوار بجمال تصميمها وإتقان صنعها، وتنظّمه واجهة المجاز حتى 1 مارس المقبل، يومياً من الساعة 4:00 إلى 10:00 مساءً.

يستعرض الحدث الذي يقام قرب مقهى الراوي، 88 نموذجاً لمجسماتٍ مختلفة، تشمل طائراتٍ ودراجاتٍ نارية، ونموذجاً لطائرة بوينج 747 وسفينة تيتانيك بطول 7 أمتار، وغيرها الكثير من المجسمات.

ويُتيح المعرض، فرصةً متميزةً أمام زواره، للمشاركة بمجموعةٍ من النشاطات التفاعلية باستخدام أحجار الليغو وبناء المجسّمات بواسطتها.

وقالت مروة عبيد الشامسي، مدير عام واجهة المجاز المائية: يعد معرض «رحلة أحجار الليغو» فرصةً لهم للتعرف على تقنيات بتصميم وبناء مجسمات الليغو المحاكية للواقع، وتتيح ابتكار وتنفيذ نماذج خاصة تسهم بمساعدة المشاركين على استكشاف قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم الهندسية مهما كان عمرهم أو ثقافتهم».