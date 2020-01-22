وفاة مقدم سعودي أمام عائلته بعد أدائه للعمرة

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي مقدم سعودي نواف بن فضل السلطاني فجأة وهو في طريق عودته من مكة المكرمة إلى عرعر، بعد أن أدى العمرة برفقة زوجته وأولاده، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وعاشت أسرة نواف بن فضل السلطاني موقفا صعبا وهي ترى عائلها يودع الحياة أمامها، بعد أن أوقف السيارة بجانب الطريق، وفارق الحياة في موقف صعب جداً لكل من سمع عنه فكيف بمن عاشه.

وترك رحيل المقدم السلطاني موجة من الحزن بين كل من عرفه، ودعا محبوه إلى إنشاء هاشتاق خاص باسمه في «تويتر».

وكان السلطاني ولد ودرس في عرعر، وتخرج في كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم العام 2000 وتعين في عرعر، وابتعث إلى جامعة بريستون في بريطانيا العام 2014، وحصل منها على ماجستير هندسة السلامة والإطفاء العام 2016، وحصل على دبلوم التعليم العالي في مجال هندسة السلامة من الحرائق من كلية هندسة الإطفاء والسلامة في سلطنة عمان.

وعرف بالوفاء والالتزام والانضباط، وشارك في خدمة ضيوف الرحمن لسنوات عدة.