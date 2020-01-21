نقل الفنان خالد النبوي للمستشفى إثر أزمة صحية خطرة

المصدر: البيانالإلكتروني

قالت زوجة الفنان المصري خالد النبوي أن زوجها تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية خطرة.

وكتبت منى المغربي عبر صفحتها على "فيسبوك": "خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو"، دون الكشف عن أي تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرض لها زوجها، وفقاً لروسيا اليوم.

كما نشرت الكاتبة المصرية فريدة الشوباشى أيضا عبر حسابها على "فيسبوك" صورة تجمعها بالفنان خالد النبوي معلنة عن نقله للمستشفى، وجاء بالمنشور: "والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا، زوجته منى المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفى، خالد حبيب الملايين وأنا منهم ..ألف سلامة الابن الحبيب".