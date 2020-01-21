رفض الزواج من 300 امرأة .. عملاق باكستان يحدد مواصفات فتاة أحلامه

المصدر: وكالات

يعتبر الشاب الباكستاني العملاق أرباب خيزر حياة، صاحب الـ 27 عامًا، والذي يتجاوز وزنه 445 كيلو غراما، واحداً من أقوى وأضخم البشر في العالم، ويحتوي نظامه الغذائي على 10 آلاف سعرة حرارية يومياً.

ويستطيع "هالك الجبار" كما يطلق عليه الباكستانيون رفع أوزان ثقيلة لا يمكن لأحد غيره رفعها، حيث ظهر وهو يرفع دراجة نارية وهو جالس على مقعد بكل سهولة، كما أن وجباته اليومية غريبة جداً، فهو يتناول 36 بيضة على وجبة الإفطار، وأكثر من 3 كجم من اللحوم، و5 لترات من الحليب.

وأشارت صحيفة ديلي ميل إلى أن أرباب رفض الزواج من 300 امرأة حتى الآن، لأنهن كن صغيرات الحجم للغاية، فهو يبحث عن امرأة تشبهه وتزن ما يقرب من وزنه، مشيرًا إلى أنها يجب أن تكون أيضًا طباخة ماهرة لتلبية نظامه الغذائي.

وقال أرباب متحدثاً عن تجربته: " أرغب بلقاء امرأة تزن 100 كغ على الأقل، ويجب أن يبلغ طولها 1.95 سم على الأقل. أحتاج إلى زوجة ثقيلة الوزن حتى لا أؤذيها".

وأضاف: " والداي يطلبان مني الزواج وتكوين عائلة، في السنوات السبع الماضية التقيت بحوالي 300 شابة مستعدة للزواج مني، إلا أن أحجامهن كانت ضئيلة بالنسبة لحجمي".

يذكر بأن وزن الشاب الذي يعيش في مدينة ماردان في باكستان، بدأ بالازدياد في سن المراهقة، عندما أراد المشاركة في بطولة لرفع الأثقال.