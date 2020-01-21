تزوج على شقيقته .. فأطلق عليه وابلاً من الرصاص

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة جنايات سوهاج في صعيد مصر بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل زوج شقيقته، بأن أطلق عليه النيران من سلاح آلي، بسبب قيام المجني عليه بالزواج على شقيقته من فتاة أخرى، بدائرة مركز سوهاج.

ووفقا لصحيفة الأهرام، تعود أحداث الواقعة إلى عام 2017 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل (أ . خ)، إثر إطلاق النيران عليه من سلاح ناري، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه، عامل، بسبب قيام المجني عليه بالزواج على شقيقته من فتاة أخرى، فحدثت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بإطلاق النيران عليه انتقاما لشقيقته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.