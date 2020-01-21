فيديو .. يسرا تكشف عن شعورها لحظة أخبرها الأطباء إصابتها بالسرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

استضاف برنامج "علمتني الحياة" المذاع على قناة mbc، الفنانة الكبيرة يسرا التي كشفت لأول مرة عن أزمة صعبة مرّت بها خلال أكثر سنوات عملها شهرة ونجاحاً.

أوضحت يسرا أنها تعرضت لأزمة غيّرت مجرى حياتها، على حد وصفها، موضحة أنها في إحدى السنوات كانت في أقوى مراحل شهرتها ونجاحها كممثلة، واكتشفت وقتها إبان إجرائها لفحوصات طبية دورية، شك الأطباء في أنها مصابة بسرطان في الدم.

وتابعت: "الدكتور اكتشف إني ممكن يكون عندي سرطان في الدم، قولتلهم إنتوا متأكدين، قالولي آه، عشت ثلاثة شهور في الخوف والرعب إنه ممكن يكون عندي لوكيميا، ومقولتش لأي مخلوق ولا لأمي، لأني خوفت عليها يجرالها حاجة.. مكنتش وقتها بعمل حاجة في الدنيا غير إني افكر لو فعلا البني آدم عرف هيموت متى يلحق يعمل إيه؟.

وأضافت: "وكمان إننا نبص للنعم لأننا واخدين نعمة الصحة عادي والأهل برضو عادي.. أنا مثلاً فقدت أمي مؤخراً، ودلوقت بتمنى العمر يرجع تاني عشان أقدر أوفّي حقها مع إني مهما عملت مش هقدر.. فلازم نكون متسامحين، نكون بندي من غير ما نستنى مقابل، صدقوني بعد ما فقدتها حسيت إني تايهة ومليش لازمة في الدنيا.. ترجع بس ساعة واحدة، ياريتها ترجع وتزعقلي وتضربني وتعمل اللي هي عاوزاه وهبقى مبسوطة جدا".

يذكر أن يسرا من المقرر أن تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "دهب عيرة"، الذي تخوض به سباق موسم الدراما الرمضاني 2020.

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