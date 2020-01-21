موسم حافل.. تعرف على أبرز الفعاليات الترفيهية في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تستعد دبي في الربع الأول من العام الجديد لاستقبال العديد من الفنانين العرب والعالميين في حفلات حيّة تقام في عدّة مواقع في المدينة، بالإضافة إلى استضافة فعاليات ترفيهية وثقافية وفنّيّة ورياضيّة تضمن للجميع الاستمتاع بأجواء مميّزة في هذا الموسم. ويمكن للجمهور الإطلاع على كافة الفعاليات وشراء تذاكر العروض والحفلات عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي.

وفيما يلي مجموعة من الحفلات والفعاليات المميزة التي ستقام خلال الأشهر القليلة المقبلة والمذكورة على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومواقع التواصل الاجتماعي لجدول فعاليات دبي.

الحفلات الموسيقية: سوف يحيي الفنان راشد الماجد حفله المنتظر في 30 يناير في صالة كوكاكولا أرينا، وستكون جماهيره متشوّقة لسماع أغنية "دبي كوكب آخر" الجديدة التي تم إطلاقها بمناسبة الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، بالإضافة إلى سماع أجمل أغانيه. وستشهد الأمسية ذاتها حفلاً لصاحب الصوت الماسي الفنان ماجد المهندس، الذي سيقدّم أجمل أغانيه لجمهوره الغفير .

وسوف يكون الجمهور على موعد كذلك مع النجم العالمي جون لجند، حيث سيقدم أجمل أغانيه في صالة كوكاكولا أرينا يوم الجمعة 31 يناير 2020 مثل “All Of Me” و “Ordinary”، فيما ستفتتح الحفل الفنانة السورية فايا يونان. علماً بأنّ سعر تذكرة الحفل تبدأ بـ 195 درهماً، ويمكن شراؤها من خلال التطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي.

ولعشاق الموسيقى الغربية تقدم لهم دبي حفلاً للنجم الإنجليزي روبي ويليامز بتاريخ 24 يناير في "ذي بوينت" بنخلة جميرا، فيما سيقدم في اليوم ذاته نجم الروك الهندي "براتيك كوهاد" الكثير من أغانيه باللغتين الإنجليزية والهندية في "ذا روتوندا، سيزارز بالاس بلوواترز".

ويعود مهرجان "رد فست دي أكس بي" في دورته السابعة في عام 2020 ليقدّم عروضاً حيّة لأبرز الفنانين العالميين على مسرح مدينة دبي للإعلام على مدار يومي 6 و7 فبراير. لاتفوّتوا حضور حفلات "ستورمزي"، و"مارتن غاركس"، و"باستيل" و"ماشين غن كيلي"، و"يانغ ثاغ"، و"تشيت كودز". أما عشاق الموسيقى اللاتينية فموعدهم بتاريخ 14 فبراير، مع النجم الكولومبي "مالوما" الذي سيحيي حفله المرتقب في دبي بصالة كوكا كولا أرينا ضمن جولته العالمية تحت عنوان 11:11.

كما يعود "مهرجان طيران الإمارات لموسيقى الجاز" إلى دبي ليقدم لجمهوره كوكبة من النجوم من بينهم النجمة الأمريكية لورين هيل، والنجم البريطاني برونو مايجور، وأسطورة الموسيقى الحية الأمريكي ليونيل ريتشي برفقة فرقة الجاز "سبايرو جايرا"، ونجم الجاز "سامي ميللر" المغني الرئيسي في فرقة "ذا كونغريغايشن"، ثم يليه عرض فرقة الروك الأمريكي "وَن ريبوبليك" كل ذلك من 26 إلى 28 فبراير على مسرح مدينة دبي للإعلام. كما تشهد صالة كوكاكولا أرينا عودة مغني الراب الأمريكي العالمي "راس" بتاريخ 27 مارس.

كما يستضيف مسرح دبي أوبرا على مدار 3 أيام من 23 حتى 25 يناير العرض الحيّ الساحر لقصة "الأمير الصغير" Le Petite Prince عن الرواية الأصلية لـ "أنطوان دو سانت إكزوبيري"، ويجري تقديم العرض في إطار رؤيةٍ مسرحية شعرية للمخرجة ومصممة الرقصات "آن تورني". سوف تذهل الحضور التجهيزات الفنية، والأشرطة المتطايرة، والأزياء الملونة، والحركات البهلوانية، وتقنية الفيديو الثلاثي الأبعاد. كما سيكون عشّاق فرقة "أبا" على موعدٍ مع أكبر عرض تكريمي لها في دبي أوبرا يوم 7 فبراير بعنوان "بورن أغين". كما تستضيف دبي أوبرا فرقة البوب النرويجية "آ-ها" ضمن جولتها العالمية "هانتنغ هاي أند لو" وذلك خلال يومي 10 و11 فبراير. وبعد إحيائها أول حفل موسيقي لها في العام 2017، تعود "ليا سالونجا" إلى دبي أوبرا مع مجموعة من الأنغام والأغاني المعروفة والمجدّدة بطريقة مبتكرة في 5 و6 مارس.

أمسيات الضحك والفكاهة: يقدّم نجم الكوميديا البريطاني "روميش رانغاناثان" عرضه على خشبة المسرح مساء يوم الجمعة 20 مارس في مركز دبي التجاري العالمي. فيما يقام على مسرح كوكا كولا أرينا أمسية كوميديّة بامتياز عشيّة 24 من يناير للفنان "كابيل شارما" أحد أبرز نجوم الكوميديا في الهند والعالم. كما سيكون عشاق الكوميديا على موعد مع عروض "لافتر فاكتوري" الجديدة بعنوان "كومبليتلي رونغ" والتي يشارك فيها نجوم الكوميديا "بيتر وايت"، و"مات ريد" و"ستيفن غرانت"، ويمكن الاستمتاع بأداء كل من كريس بيلتس، وكارين بيلي، وتز إلياس في أماكن مختلف في دبي من 9 يناير إلى 14 فبراير . أما الممثل الكوميدي الفرنسي "مالك بنطلحة" فسيخطف الأنظار في "ذا روتوندا، سيزارز بالاس" مساء يوم 26 مارس بعرضٍ جديد غنيّ بالقصص المرحة والانتقادات المضحكة.

فعاليات فنية وثقافية: يعود مهرجان القوز للفنون الذي يترقّبه الجميع لينعش السركال أفنيو، خلال يومي 24 و25 يناير تحت عنوان "البحث عن"، كما تقام فعاليات الدورة الـ 14 من معرض "آرت دبي" الدولي من 25 إلى 28 مارس 2020. ولمحبي المطالعة والثقافة، يعود لهم "مهرجان طيران الإمارات للآداب" في دورته الـ 12 في إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي من 4 إلى 9 فبراير. ويشارك في الفعالية العديد من المواهب المحلية والتي تُتاح أمامهم فرصة التواصل مع كُتّاب عالميين، والمشاركة في جلسات نقاشية وورش عمل ومسابقات. كما وسيقام معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة في مركز دبي التجاري العالمي من 5 إلى 7 مارس 2020، ويقدم أنشطة ترفيهية طوال اليوم، وكذلك لقاءات، وظهور الشخصيات المشهورة، وورش العمل، وغيرها.

الفعاليات الرياضية: يُمكن للعدّائين المحترفين وهواة الركض الطموحين المشاركة في سباقاتٍ لمسافة 10 كلم و4 كلم في الدورة الـ 21 من "ماراثون ستاندرد تشارترد السنوي" يوم 24 يناير. فيما ستقام بطولة "أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للجولف" في دورتها الـ 31 في الفترة ما بين 23 إلى 26 يناير في نادي الإمارات للجولف بمشاركة الأبطال تومي فليتوود، وبرايسون ديشامبو وغيرهما. ولعشاق البولو، سيكون عليهم التوجه إلى منتجع ونادي الحبتور للبولو، حيث تقام بطولات Polo Masters Cup و Silver Cup، والتي تُعد من أبرز الفعاليات الرياضية في دبي من 10 إلى 12 فبراير 2020. وبإمكان عشاق سباقات الهجن التوجه إلى مضمار المرموم لسباقات الهجن خلال الفترة ما بين 1 حتى 13 فبراير لحضور فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن.

كما تعود بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس مرّة جديدة في 2020، بمشاركة لاعبين عالميين أمثال روجيه فيديرير، ونوفاك ديوكوفيتش، وآشلي بارتي، وسايمونا هاليب وغيرهم، حيث تشهد هذه البطولة التي تمتدّ على مدار أسبوعين من 17 إلى 29 فبراير منافسة حماسية ضمن أجواء ترفيهية.

فيما تقام فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الـ27 في "دبي هاربور" خلال الفترة من 10 إلى 15 مارس، وسيقدم لعشاق حياة البحر أرقى اليخوت الفاخرة وقوارب الترفيه من جميع أنحاء العالم. فيما يحتفي كأس دبي العالمي، سباق الخيل الأغنى في العالم، بالذكرى الـ 25 على انطلاقه وذلك في 28 مارس 2020. وهو بلاشك سيكون يوماً مليئاً بالمنافسات الممتعة والترفيه والموضة.