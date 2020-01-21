كريم العراقي يخضع للكيماوي

المصدر: البيان الإلكتروني

طمأن الشاعر كريم العراقي جمهوره ووجه لهم رسالة من أحد مستشفيات دبي، إذ يرقد هذه الأيام للعلاج الكيماوي الاحترازي الذي يخضع له كل فترة وفق تقرير "عكاظ".

وقال العراقي في رسالته: «اليوم وأنا في المستشفى في دبي زارني الصديق الفنان كاظم الساهر، وشد من أزري خلال متابعة علاجي الكيماوي».

وجاءت زيارة الفنان كاظم الساهر لتؤكد عمق العلاقة بينه وبين الشاعر كريم العراقي الذي سبق أن تغنى بالكثير من قصائده.

كريم العراقي الذي فاز أخيرا بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى في فرع الشعر الغنائي، يملك حضورا مميزا في فضاءات الشعر، وسبق أن فاز بالعديد من الجوائز، ومنها جائزة منظمة اليونسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكّر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر.