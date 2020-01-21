كلاب تصطاد 700 فأر في مزرعة خلال يوم واحد

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

أظهرت مجموعة من الصور كلابا تصطاد وتقتل أكثر من 700 فأر في يوم واحد بمزرعة، وطلب المزارعون المساعدة من جمعية Norfolk Rat Pack للصيد بعد أن غزت الفئران المزرعة وبدأت في العبث بمخزونات الطعام مما شكل خطراً على الماشية. واستطاعت الكلاب القضاء على الفئران خلال سبع ساعات، وكان يصل وزن البعض منها 1 كجم.

وتقدم جمعية Norfolk Rat Pack لصيد الفئران كلاباً مدربة بشكل احترافي، ويدير الجمعية إد كوك 34 عامًا، مع مجموعة من المتطوعين الذين يجوبون المزارع لتخليصها من القوارض.

وقال أنه تم استدعائهم إلى المزرعة وكانت مليئة بالفئران الضخمة والتي كان يصل حجم البعض منها بحجم كلب. وأضاف: " لقد كانت من أكثر المزارع امتلاءًا بالفئران على الإطلاق، إن وجودها بهذا العدد الكبير يشكل خطراً كبيرا ويتسبب بانتشار الأمراض وفقدان الأرباح بسبب كمية الطعام الذي يتناولونه.

ويدافع إد عن أسلوبهم في مكافحة الفئران بأنها طريقة أكثر إنسانية من القتل بالسم. وقال "إن الكلاب تقتل الفئران في غضون ثوان ، ولكن السم يستغرق فترة تصل إلى 48 ساعة حتى يعمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى "الموت البطيء والمؤلم".

وأضاف "لا نحتاج لتدريب الكلاب لأن غريزة الصيد متأصلة في الحمض النووي الخاص بها، ويعد صيد الفئران قانوني في المملكة المتحدة بموجب قانون الصيد لعام 2004.