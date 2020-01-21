«العويس الثقافية» ضيف شرف «مهرجان الجبل»

المصدر: الفجيرة - البيان

كرمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، التي حلت ضيف شرف على فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجبل الثقافي، الذي عُقد تحت شعار «حوار الطبيعة والإنسان».

وتسلم الدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، درعاً تكريمية قدمها له الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي. وكان المهرجان قد كرم في حفل افتتاحه الشاعر الراحل حبيب الصايغ «شخصية المهرجان».

ونظم المهرجان مجموعة فعاليات ثقافية، شملت عرضاً لمسرحية «صدأ» قدمها مسرح جمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون؛ وقراءات شعرية وندوة فكرية بعنوان «تجليات المكان في الكتابة الإبداعية». وخصص المهرجان ركناً للتراث الإماراتي وأبرز ما يحاكي البيئة الإماراتية الأصيلة.