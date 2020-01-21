سميرة سعيد تغنّي في «سيتي ووك»

المصدر: دبي - البيان

أحيت الفنانة سميرة سعيد، ليل أول من أمس، في سيتي ووك في دبي، حفلاً كبيراً، نظم في مناسبة اختتام نجوم «ذا فويس» مرحلة النهائيات من برنامج، إذ أقيم الحفل ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق الـ25، والنجوم وهم: مهدي عياشي (الفائز)، إيمان عبدالغني، فهد مفتخر، رضوان الأسمر، إبراهيم مشولي، سندي لطي، ميشيل شلهوب، إيمان الحاج، ورباب ناجد.

أغانٍ حماسية

وفي التفاصيل، عند الساعة التاسعة مساء، افتتح الحفل المتنافسون في النهائي، وأدوا سلسلة أغان أشعلت حماس الجمهور، الذي توافد للقائهم من مختلف الدول العربية.

وبعدها، اعتلت المسرح النجمة سميرة سعيد، التي تشارك للمرة الأولى كونها مدربة في «ذا فويس» وأدت سلسلة من أجمل أغانيها، بالإضافة إلى تقديمها فقرات مميزة مع كل من: سندي لطي ورضوان الأسمر، الأمر الذي أشعل أجواء الحفل رقصاً وفرحاً حتى منتصف الليل.

يذكر أن سلسلة الحفلات التي أحياها نجوم ومدربو «ذا فويس» في سيتي ووك دبي، هي من تنظيم شركة بلاتينوم ريكوردز، التي بدورها تعمل على إنتاج وإطلاق أولى أغنيات الفائز باللقب مهدي عياشي.

يذكر أن حفلات جولة ّ«ذا فويس» المقبلة، ستكون في دول عدة في العالم.