كبار المواطنين يروون في «الشندغة» حكايات الماضي

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالتنسيق مع «نادي ذخر الاجتماعي» التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي جولات استضافت خلالها كبار المواطنين في فعاليات «أيام الشندغة»، التي تقيمها «دبي للثقافة» في منطقة الشندغة التاريخية، ضمن فعاليات المهرجان.

والتقى كبار المواطنين في «أيام الشندغة» بمجموعة من الشباب وتبادلوا معهم أطراف الحديث، مستحضرين ذكريات جميلة من أيام طفولتهم وشبابهم في المنطقة، وشاركوهم خلاصة تجاربهم الطويلة والغنية بالحكمة والعِبر، والتقطوا الصور التذكارية معهم.

وطافت جولات «أيام الشندغة» بكبار المواطنين في مختلف أركان المكان ليستمتعوا بالأنشطة الثقافية والتراثية المتنوعة التي يحفل بها.