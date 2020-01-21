«دبي للتسوق» يحقق الأحلام ولو بعد حين

المصدر: دبي - البيان

حقق مهرجان دبي للتسوق في دورته هذا العام، خلال الأيام الماضية، أحلام عدد من أفراد الجمهور، مقدماً لهم جوائز نقدية وسيارات. إذ أعلن «ميركاتو»، بمناسبة الدورة الـ 25 للمهرجان، عن فوز أول متسوّق بالجائزة اليومية الكبرى وقيمتها 25 ألف درهم.

حيث كانت من نصيب هلال محمد المهيري، إماراتي الجنسية، الذي حظي بفرصة رمي العملة الرمزية في نافورة الأماني وكان الحظ حليفه عندما سقطت العملة على المستوى الأعلى من النافورة، ليقوم بسحب جائزته عن طريق دولاب السحب والفوز بمبلغ 25 ألف درهم.

وجاء فوز المهيري في سياق عرض ميركاتو وتاون سنتر جميرا، المستمر حتى 1 فبراير للاستمتاع بتخفيضات تتراوح بين 25 بالمئة وحتى 75 بالمئة على بضائع مختارة في مجموعة كبيرة من المتاجر، بالإضافة إلى فرص الفوز بجوائز يومية تصل قيمتها حتى 25,000 درهم، وذلك عند إنفاق 200 درهم، حيث سيحظى المتسوّقون بفرصة رمي العملة الرمزية في نافورة الأماني لفرصة الفوز بجوائز يومية عديدة.

وكان للحظ موعد مع شخصية أخرى اتسمت بالعزيمة والإصرار، اللذين قادا الموظف الهندي سريجيث، للفوز بسيارة إنفينيتي QX50 ومبلغ 200،000 درهم في سحوبات إنفينيتي الكبرى. وكان الصبر هو كل ما احتاج إليه سريجيث للفوز، فقد قام بشراء تذاكر السحوبات كل عام خلال السنوات العشر الماضية، ليبتسم له الحظ السعيد أخيراً في الدورة الـ 25 للمهرجان.

وتعليقاً على الفوز الذي انتظره لعشر سنوات، قال سريجيث: «لم أستطع التصديق بأنني فزت. أنا مسرور جداً لأنني اشتريت تذكرة كل عام خلال السنوات العشر الماضية.

فقد كنت أتمنى أن يحالفني الحظ يوماً ما. هذه الجائزة تعني لي الكثير، وأصبحت الآن أؤمن بأن الأحلام ستتحقق يوماً ما. أنا أب لطفلين وزوجتي حامل بطفلنا الثالث، وبفضل هذه الجائزة سأتمكّن من تأمين مستقبل أفضل لهم». وتمنح سحوبات إنفينيتي الكبرى الزوّار والمقيمين الفرصة للفوز بسيارة إنفينيتي QX50 ومبلغ 200،000 درهم نقداً، تمنح يومياً لفائز واحد طوال فترة مهرجان دبي للتسوّق.

ويقدّم مهرجان دبي للتسوّق في دورته الـ 25 العديد من الفرص للفوز بجوائز ضخمة تشمل السيارات والجوائز النقدية والذهب وأميال سكاي واردز وغيرها.

وبالإضافة إلى سحوبات إنفينيتي الكبرى، يمكن للمتسوّقين المشاركة في سحوبات نيسان الكبرى، وسحوبات أميال سكاي واردز، وسحوبات قرقاش للسيارات والتجارة العامة، وسحوبات نقاط «شير» من مراكز التسوّق التابعة لماجد الفطيم، والسحوبات التي يتم تنظيمها في وجهات مِراس، وسحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.