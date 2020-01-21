تراث الشيشان يتألق في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

افتتح د. عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، مساء أول من أمس، فعاليات أسبوع تراث جمهورية الشيشان، في مركز فعاليات التراث الثقافي، «البيت الغربي»، في قلب الشارقة، بحضور إيوان غوبانوف، نائب القنصل العام الروسي في دبي، وحمزة قاديروف، معاون رئيس جمهورية الشيشان، وحسن حاكيموف، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية الشيشان، وعدد من مديري الإدارات ومسؤولي الأقسام في المعهد. وتستمر الفعاليات التي ينظمها المعهد ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، تحت شعار «تراث العالم في الشارقة»، خمسة أيام.