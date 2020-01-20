أول تعليق لزوج نانسي عجرم بعد الحادثة

المصدر: البيان الإلكتروني

خرج زوج الفنانة نانسي عجرم، عن صمته لأول مرة بعد تكتم واضح عن الإدلاء بأي تصريحات حول الحادثة التي وقعت في منزله.

وقال فادي الهاشم في اقتباس عن الكاتبة البريطانية جين رولينج عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام: "أدخل أيها الغريب ولكن تحمل عاقبة طمعك، هؤلاء الذين يأخذون ما لا يكسبون سيدفعون الثمن غاليا، فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أراضينا، فلقد أنذرت، أحذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز".

يذكر أن التحقيقات بشأن القضية لا تزال جارية إذ حدد نقولا منصور، قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، جلسة الخميس المقبل لمتابعة التحقيق في حادثة مقتل السوري محمد الموسى داخل منزل فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم.