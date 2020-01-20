تلفزيون دبي و«ون» في تغطية حصرية لـ«جوائز ممثلي الشاشة» اليوم

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن «تلفزيون دبي» بقنواته المتعددة ممثلاً بقناة «دبي ون»، عن تغطيته الحصرية والمباشرة لحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة Screen Actors Guild Awards 26RD Annual (SAG)، في نسختها السادسة والعشرين على الهواء مباشرة من مدينة لوس انجليس الأمريكية.

وأشارت سارة أحمد الجرمن مدير القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام، إلى حرص تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على تقديم أهم الفعاليات والأحداث السينمائية والفنية العربية والعالمية، خاصة وأنه يمتلك الحقوق الحصرية لنقل ومواكبة هذه الأحداث والفعاليات.

حيث تابع الجمهور أولاً تغطية وبث حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2020 السابع والسبعين يوم الإثنين (06 يناير) بحضور نجوم الفن السابع، على أن يتابع التغطية الحصرية والمباشرة لحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة Screen Actors Guild Awards 26RD Annual (SAG).

في نسختها السادسة والعشرين على الهواء مباشرة اليوم الإثنين، فيما يختتم تلفزيون دبي بقنواته المتعددة مواكبته وتغطيته الحصرية لموسم الجوائز العالمية بحفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (BAFTAS) في دورتها الثالثة والسبعين من لندن يوم الأحد (02 فبراير).

وأكدت سارة الجرمن، أن جمهور تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، سيتابع حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة Screen Actors Guild Awards 26RD Annual (SAG)،.

في نسختها السادسة والعشرين على الهواء مباشرة، صباح اليوم الإثنين، على شاشة قناة دبي ون، ابتداء من الساعة: 05:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، الساعة: 1:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، على أن تتم إعادة بث الحفل على شاشة قناة «دبي ون» مساء نفس اليوم الساعة: 22:00 بتوقيت الإمارات، وعلى شاشة تلفزيون دبي مساء نفس اليوم ابتداء من الساعة: 22:05 بتوقيت الإمارات.

من جهة أخرى، ستقوم إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، بمواكبة حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في نسختها السادسة والعشرين، عبر تغطية رقمية مباشرة تجعل المتابع في قلب الحدث، وذلك من خلال مجموعة الخدمات الرقمية التي ستتابع لحظة بلحظة وقائع الحفل الذي سيتابعه الملايين حول العالم.

فيما ستقوم حسابات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على مواقع التواصل الاجتماعي بتغطية هذا الحدث بطرق ووسائل مبتكرة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص:

(http://www.dmi.ae/Dubai1awardseason/default.asp)، والذي يتيح للجمهور الاطلاع على كافة تفاصيل الجوائز العالمية التي ستقوم قناة «دبي ون»، بتغطيتها على صعيد التلفزيون والسينما، إلى جانب التغريدات الحية عبر الوسم (#Dubai1AwardSeason).

والوسم (Dubai1SAGAwards#)، وحسابات قناة «دبي ون» على شبكات التواصل الاجتماعي (@DubaiOneTV).