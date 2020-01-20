«ثقافة أبوظبي» تنظم برنامجاً حافلاً في «القاهرة للكتاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في العاصمة المصرية، وذلك من خلال برنامج ثقافي متنوع يتضمن عدداً من الندوات والفعاليات الثقافية التي ستقام في جناح الدائرة في المعرض.

فعاليات

تبدأ فعاليات البرنامج الثقافي في اليوم الثالث من المعرض يوم الجمعة 24 فبراير، من خلال ندوة وحفل توقيع كتاب «الخليج شاعراً» الصادر عن مشروع «إصدارات» بحضور المؤلف عبد الوهاب قتاية، والدكتورة ثريا العسيلي، والشاعر المصري زينهم البدوي.

بالإضافة إلى ندوة ثانية وحفل توقيع كتاب «جلفاري على ضفاف النيل»، للروائي علي أبو الريش، ويدير الجلسة الإعلامي والأديب المصري ناصر عراق.

فيما يشهد يوم السبت 25 فبراير عقد ندوة وحفل توقيع لإطلاق النسخة الجديدة من كتاب «الشيخ زايد - محطات وصور في الصحافة العربية»، الصادر عن مشروع «إصدارات» في الدائرة، بمشاركة مؤلفي الكتاب، الدكتور محمد المنصوري، وجمعة الدرمكي، وعماد حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، وبمشاركة كل من عادل السنهوري، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع.

ويدير الندوة سعيد حمدان الطنيجي، مدير إدارة النشر في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وفي نفس اليوم تقام ندوة في جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حول كتاب «رحلة إلى مصر»، الصادر عن مشروع «كلمة» للترجمة، يشارك فيها كل من محمد الخولي، كبير مترجمي الأمم المتحدة، والروائي المصري إبراهيم عبد المجيد، ومحمد شعير، مترجم ومدير تحرير «أخبار الأدب»، ويدير الجلسة رأفت السويركي، كاتب وباحث وإعلامي مصري.

ندوات وإصدارات

تختتم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أنشطتها الثقافية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بتنظيم ندوة وأمسية موسيقية وحفل توقيع كتاب «الأسلوبية موسيقياً» يوم الأحد 26 فبراير، بحضور مؤلف الكتاب الفنان نصير شمة، والدكتور سعيد توفيق الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة.

كما يعرض مشروعا «كلمة» للترجمة و«إصدارات» في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مجموعة كبيرة من الإصدارات المنوعة والحديثة ما بين الأدب والرواية، والتاريخ، والسياسة، والفن والمسرح والشعر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من كتب الأطفال والناشئة.

علاقات ثقافية

قال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تأتي مشاركة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في معرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن جهودنا المتواصلة لمد جسور التبادل الثقافي بيننا وبين دول المنطقة». وقال سعيد حمدان الطنيجي، مدير إدارة النشر في الدائرة: «المعرض يتيح لنا فرصة استثنائية لتقديم الأدب الإماراتي والترويج له في المنطقة».