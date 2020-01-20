مهرجان دبي للتسوّق يحتفي بـ«أجمل اللحظات»

المصدر: دبي - البيان

يواصل مهرجان دبي للتسوّق في دورته الـ25 في نشر البهجة في أنحاء المدينة، ويواصل الزوّار والمقيمون الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تشهدها الدورة الأكبر في تاريخ المهرجان.

ولإضفاء المزيد من الأجواء الاحتفالية على المهرجان، جرى إطلاق تحدي هاشتاق #DSFturns25 من مهرجان دبي للتسوّق، للأشخاص الذين يشاركون أجمل اللحظات التي عاشوها خلال المهرجان باستخدام الوسم #DSFturns25.

ويزدان مهرجان دبي للتسوّق كل عام بمشاركات الزوّار والمقيمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تترك أجمل الذكريات حول المهرجان.

ويأتي تحدي الهاشتاق هذا العام لتعزيز هذه المشاركات، سواء كانت من إحدى الحفلات الغنائية، أو عروض الألعاب النارية اليومية، أو زيارة لأحد مراكز التسوّق أو الأسواق الخارجية، أو احتفالاً بالفوز بجائزة في أحد سحوبات المهرجان. وسيجري اختيار فائز واحد يومياً على الانستغرام @DSFsocial للفوز بقسيمة هدايا بقيمة 1،000 درهم.

تنوع

ويمكن للزوّار والمقيمين المشاركة في التحدي عبر فيسبوك وتويتر وانستغرام وسناب شات و«ويبو» و«ڤي كيه» و«تيك توك» باستخدام #DSFturns25، ويتوجب على المشاركين التواجد في أحد المواقع التي تحتفي بمهرجان دبي للتسوّق عند التقاط الصورة أو الفيديو.

ويتوجب إظهار هذا الموقع في هذه الصور أو الفيديو، أو من خلال الإشارة إلى الموقع. وتتنوّع المواقع لتشمل مراكز التسوّق وأسواق مهرجان دبي للتسوّق والمطاعم ووجهات التسوّق الخارجية. وتتاح الفرصة للأشخاص غير المتواجدين في دبي المشاركة في هذا التحدي، وذلك باستخدام الصور ومقاطع الفيديو التي التقطوها خلال المهرجان في السنوات الماضية.

وللفوز يتوجب عليهم التواجد في دبي لاستلام جوائزهم. ويمكن المشاركة في تحدي الهاشتاق من مهرجان دبي للتسوّق باستخدام مقاطع الفيديو ومقاطع البومرانغ والصور المتحركة والصور الثابتة، وسوف يتم تقييم المشاركات وفقاً لمستوى الإبداع والابتكار فيها.

عروض

ويشهد المهرجان العديد من عروض الألعاب النارية اليومية، والحفلات الغنائية لكبار النجوم العالميين، بالإضافة إلى العروض الترويجية الجذّابة والأسواق الخارجية وغيرها، مما يمنح المتسوّقين فرصاً لامتناهية لالتقاط أجمل اللحظات ومشاركتها باستخدام #DSFturns25 للدخول في التحدي وصنع أجمل الذكريات لهذا المهرجان.

ومن جهة أخرى، بإمكان زوار المهرجان ربح منزل الأحلام مع رينو من العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة «رينو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، التي تجدد مشاركتها في مهرجان دبي للتسوق، أحد أكبر الأحداث الترويجية والترفيهية التي تنتظره الملايين في الإمارات والمنطقة والعالم.

واحتفالاً بالنسخة الخامسة والعشرين لهذا المهرجان الذي تتواصل فعالياته حتى 1 فبراير، تقدم «رينو» عروضاً مثيرة لعملائها طوال الحدث، إلى جانب إتاحة فرصة استثنائية لهم للفوز بمنزل جديد.

حيث يتأهلون تلقائياً للدخول في السحب الذي يجرى قبل نهاية فبراير، عند قيامهم بشراء أي سيارة من المجموعة الكاملة من الطرز التي تحمل هذه العلامة، بما في ذلك سيارات السيدان والرياضية و«الكروس أوفر».

وعلاوة على ذلك، سيحصل العملاء، حال الشراء، على العديد من المكافآت، بما في ذلك بطاقة «امسح واربح» تؤهلهم للفوز إما بجهاز «آيفون 11»، أو قسائم مشتريات بقيمة 250 د. إ من «كَفو»، أو طلاء الحماية للسيارة.