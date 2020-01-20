برامج القرية التراثية تصقل مهارات الأطفال الفنية

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع ميداف استديو، أول من أمس السبت، رابع ورش العمل الفنية المخصصة للأطفال في القرية التراثية بالقرية العالمية في دبي.

وتأتي الورشة الرابعة وهي بعنوان: الرسم والتلوين باستخدام أدوات فنية، من أصل 7 ورش عمل، أطلقتها إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لملء أوقات الفراغ بأنشطة هادفة، تعلم الفن والابتكار في بيئة مثالية للأطفال ولأولياء الأمور.

المشاركة

يذكر أنه يمكن تسجيل الطفل عبر الموقع الإلكتروني للمركز للمشاركة في ورش العمل الفنية المقبلة بالقرية التراثية، حيث تقام الورشة الخامسة يوم السبت الموافق 22 فبراير المقبل.

وهي بعنوان «تلوين البيوت التراثية ثلاثية الأبعاد»، تليها الورشة السادسة التي ستقام يوم السبت الموافق 21 مارس، وهي بعنوان «التلوين بالخيوط»، وسوف تقام الورشة الختامية يوم السبت الموافق 4 أبريل وهي بعنوان «كولاج الألوان المائية».

يذكر أن الورش جميعها تقام في القرية التراثية بالقرية العالمية بعد الظهر من الساعة 4:30م ولغاية 5:30 م.