مقطوعات إماراتية في «غلوبال فيوجن 2020»

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت ألبن كابيتال، أول من أمس، الدورة الـ 16 من حفلها الموسيقي السنوي «غلوبال فيوجن 2020»، في فندق شاطئ جميرا بدبي، تحت شعار «ملكات اللحن».

وتميز الحفل هذا العام، ولأول مرة في تاريخه، بتقديمه فرقة موسيقية من النساء فقط، ضمت مواهب إماراتية وعالمية، رسمن لوحة فنية، تعتبر من أشهر إبداعات الموسيقى الكلاسيكية، والتي أسرت قلوب الحضور.

أطياف مختلفة

وأتحفت مجموعة من الشابات الموسيقيات، في مقدمهن عازفة القانون الإماراتية «طيف علي عبيد»، الجمهور من خلال الغوص في روائع الموسيقي الكلاسيكية العالمية، باستخدام أطياف مختلفة من الآلات الموسيقية، تنوعت ما بين الكمان، والبيانو، والغيتار، وآلة القانون، وصولاً إلى التار، والطبلة وآلة القرع الإيقاعية والساكسفون، وانتهاء بعرض راقص مفعم بالطاقة يسلب الحواس.