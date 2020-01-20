قصر الوطن يحصد جائزة «الوجهة المفضلة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حصد قصر الوطن، الصرح الثقافي والمعماري الأحدث في الدولة، جائزة «الوجهة المفضلة»، خلال حفل توزيع جوائز فخر أبوظبي الذي أقيم مؤخراً.

واستلم الجائزة بالنيابة عن قصر الوطن، كل من فيصل النعيمي المدير العام لشركة قصر إكسبيرينسز، والحسن كعبوس الزعابي نائب رئيس العمليات التشغيلية لدى فرح إكسبيرينسز.

افتتاح

وكان قصر الوطن قد افتتح أبوابه أمام زيارات الجمهور في 11 مارس 2019، ليقدم لهم لمحة عميقة حول تقاليد وقيم دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأخذهم في جولة تاريخية لاستكشاف الإرث المعرفي، والتقاليد العريقة للدولة.