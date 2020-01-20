أول رد من نانسي عجرم وزوجها بعد تهديدهما بالقتل

المصدر: البيان الإلكتروني

في أول رد بعد تهديدهما بالقتل رفعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها قضية ضد شخص سوري مقيم في ألمانيا كان قد هددهما بالقتل على خلفية مقتل السوري محمد موسى في منزلهما.

وأوضح المحامي غابي جرمانوس إنه تم اتخاذ إجراء قانوني ضد وسيم زكور، الذي يزعم أنه صحفي سوري، يعيش في ألمانيا وذلك على إثر تهديده بقتل الفنانة أو زوجها أو إحدى بناتها.

وجاء في الشكوى وفقاً لوسائل إعلام لبنانية "أن الموكلين نانسي وفادي يتعرضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل ولحملة منظمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التي حصلت في منزلهما“.

وأوضح نص الشكوى أن "المدعى عليه عمد في بث مباشر على صفحته عبر فيسبوك إلى تهديد الموكلة وزوجها الموكل وإحدى بناتها بالقتل وذلك لأخذ الثأر عن موت المدعو محمد موسى وقد حرض أقاربه للقيام بذلك".

وشددت الشكوى على أن "المدعى عليه أقدم على ارتكاب جرائم القدح والذم على الموكلين متهمًا إياهما بفبركة أدلة وتغيير وقائع الحادثة الحاصلة في منزلهما محاولا وضع السارق في موقع الضحية وإيهام الرأي العام أنه كان يعمل لدى الموكلين وأنهما امتنعا عن تسديده مستحقاته المالية".