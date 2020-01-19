رئيس الوزراء البريطاني .. أتمنى إنقاص وزني ولكن !

المصدر: البيان الإلكتروني

تمنى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، أن ينقص وزنه خلال العام الحالي .

وفي مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي " قال بوريس جونسون ، أتمنى فقد بضعة كيلوغرامات من وزني خلال العام الحالي. واستدرك جونسون : لا أريد أن أكون نباتيا، فهذا يحتاج تركيزا كبيرا على أطعمة، ونسيان أخرى أعشقها، وسأكون مطالبا بالامتناع عن تناول الأجبان بأنواعها.

وأضاف جونسون : " فكرت في الأمر، لكنه يتطلب جهدا غير عادي، ما يجعلني أرفع قبعتي للنباتيين الذين يحافظون على أوزانهم رغم مغريات البرجر".

وقال : "لا يمكنك تناول الجبن إن كنت نباتيا صرفا، هذه جريمة بحق عشاقه، من الصعب عليّ شخصيا أن أرتكبها"!