طفلة مصرية تفوز بلقب ملكة جمال في روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

فازت الطفلة المصرية " بيا حسن" والبالغة من العمر 5 سنوات، بلقب ملكة جمال الأطفال في روسيا، والطفلة بيا تحمل الجنسية الروسية التي أخذتها عن طريق والدتها.

وقامت الحكومة الروسية بإقامة مسابقة لاختيار ملكة جمال الأطفال، وتم ترشيح بيا ضمن 350 طفلة على مستوى الدولة لتحصل على المركز الأول وتكون أول طفلة عربية تحصل على هذه الجائزة، بحسب سكاي نيوز عربية.

وقال والد الطفلة حمدي حسن في تصريحات صحافية للأهرام، إنه متزوج من روسية منذ عدة سنوات ورزقه الله بطفلة غاية في الجمال وهي "بيا"، وما أن وصلت سن الرابعة من عمرها وتمكنت من الكلام إلا وتم اختيارها للعمل في قطاع الإعلانات في التليفزيون الروسي.

وتابعـت: لقد لفتت انتباه كل من يراها خاصة أنها بالغة الجمال ويغلب عليها خفة الدم المصرية في حديثها الموجهة للأطفال.

ويقول والد الطفلة الذي يعمل في قطاع السياحة، إن ابنته ستصل شرم الشيخ بمصر في 25 يناير الجاري.