يعيش في برميل على ارتفاع 25 متراً ليدخل موسوعة غينيس

المصدر: إعداد: فاتن صبح

لم تطأ قدما كيفن كروغر الأرض لأكثر من شهرين وتراه يشرف من برميل على عمود يرتفع 25 متراً عن الأرض، على بلدة دالسترووم الجنوب إفريقية على أمل أن يحطم الرقم القياسي الذي حققه عام 1997.

يعمل كروغر البالغ 52 عاماً، كسائق ويؤكد أن النوم في البرميل ليس بالأمر السهل فالمكان ضيق جداً بحيث يتوجب عليك أن تتكوّر وتتخذ وضعية الجنين.

وخطرت الفكرة لأول مرة في بال كيفن بينما كان يتسلق شجرة نخيل خلال إحدى العطلات، قبل أن يتحداه أصدقاءه فيما بعد أن يعيش أعلى شجرة ويدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

المنزل الذي بناه كروغر في السماء مجهز بنظام تصريف كافة القاذورات، يستحم كروغر مرتين في الأسبوع داخل حوض صغير ويقتات على الأطعمة التي يمدّه بها فريقه في سلّة خيزران.

وسبق لكروغر أن مكث في برميل أعلى العمود مدة 54 يوماً، وبالرغم من أوجاع الظهر والآلام التي شعر بها، قرر خوض التجربة من جديد ليحطم الرقم السابق، وقد مضى على مكوثه في الأعلى حتى اليوم 67 يوماً.