مهرجان الشيخ زايد يحتفي بإنجازات هجن الرئاسة ومهرجان منصور بن زايد للخيول

المصدر: أبوظبي- البيان

شيّد مهرجان الشيخ زايد الكثير من الأجنحة والمنصات التي تقدم لزواره محتوى تثقيفياً عن التاريخ والموروث الحضاري الإماراتي العريق، من بين أبرزها: جناح هجن الرئاسة وجناح مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة اللذان يبرزان للزوار مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالهجن والخيول العربية الأصيلة لما كانت وما زالت تمثل من أهمية كبرى لدى أبناء الإمارات. وكذلك مجسم لمسجد البدية، الذي بُني قبل 570 عاماً في الفجيرة، ويعد واحداً من الآثار المهمة التي تبرز فنون العمارة الإماراتية القديمة، وكذلك

ويمنح جناح هجن الرئاسة زوار المهرجان بشكل عام، ومحبي الهجن والمهتمين بها بشكل خاص، فرصة التعرف إلى هجن الرئاسة وما حققته من إنجازات، خصوصاً في العامين 2018 و2019، حيث يقدم الجناح الكثير من المعلومات بالصوت والصورة عن هجن الرئاسة والجوائز التي حصدتها مؤخراً.

ويعرّف الجناح زواره على مشاركات هجن الرئاسة في السباقات المحلية والدولية عبر شاشة عرض ذكية تتيح للزائر عبر العديد من الأيقونات الكثير من مقاطع الفيديو للتعرف إلى تفاصيل ومعلومات أكثر حول أي سباق ومشاركة وفوز لهجن الرئاسة يود التعرف عليه بشكل أكبر.

وفي الجناح المجاور لجناح هجن الرئاسة، يأتي جناح مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي تعد مشاركاته كل عام من المشاركات المتميزة والجاذبة لزوار المهرجان، سواء لما يقدم من معلومات قيّمة ومهمة عن الخيول العربية الأصيلة، وما يقدم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة من جهود وسباقات وصلت بها إلى العالمية، أو من خلال السحوبات القيمة والجوائز الكبرى، التي يقدمها الجناح لزوار المهرجان كل أسبوع.

شاهد شامخ

وعلى جانب آخر من منطقة المهرجان، يقف مجسم طبق الأصل لمسجد البدية، الذي بُني قبل 570 عاماً في الفجيرة كعلامة بارزة وجاذبة للزوار، ليعكس مرحلة مهمة في تاريخ دولة الإمارات الممتد إلى آلاف السنين، ويمنح الزوار جرعة تثقيفية عن التاريخ والإرث الإماراتي العريق.

ويعتبر مسجد البدية في الفجيرة أقدم مسجد ماثل تقام فيه الصلوات الخمس حتى اليوم، على الرغم من بنائه قبل مئات السنين، حيث يحظى بعناية خاصة من قبل هيئة السياحة والآثار في الفجيرة. ويعد مسجد البدية من أهم الشواهد الحضارية الشامخة، التي تعكس عراقة شعب الإمارات واعتزازه بثقافته العربية الإسلامية.

سحوبات

ويُجري جناح مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، في المهرجان، سحوبات أسبوعية للزوار على الكثير من الجوائز تصل قيمتها إلى 120 ألف درهم، من بينها سيارة نيسان صني موديل 2020 وعشرات الهواتف المتحركة الذكية، وسحوبات على جوائز نقدية وعينية، حيث تتم السحوبات كل أسبوع على 25 جائزة قيّمة.