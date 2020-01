فوتوغرافيا.. التقييم والتحكيم لدورة «الماء» "03"

نسلِّطُ الضوء اليوم على المُحكِّم الرابع في لجنة التحكيم للدورة التاسعة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والتي كانت بعنوان «الماء».. إنه المصور والمؤلِّف والمخرج السينمائيّ «روبن مور» من المملكة المتحدة، وهو بالإضافة لذلك ناشطٌ في ميدان الحفاظ على البيئة، ظهرت صوره على صفحات مطبوعاتٍ شهيرة مثل مجلة ناشيونال جيوغرافيك والإيكونوميست ونيوزويك والإيسكواير، بالإضافة لتزيين جدران معارض الفنون الجميلة في ناشيونال جيوغرافيك.

«مور» هو زميلٌ مخضرم في الرابطة الدولية للمصورين العاملين في ميدان الحفاظ على البيئة، ومنذ حصوله على درجة الدكتوراه في الحفاظ على التنوّع البيولوجيّ، كان صوتاً قوياً مسموعاً في السعي لحماية الحيوانات والطبيعة باستخدام التصوير الفوتوغرافي أداةً لتوعية الجماهير الدولية.

حصل كتاب «مور» الأول «البحث عن الضفادع المفقودة» على لقب أفضل كُتُبِ الطبيعة للعام 2014 من قبل الجارديان ومجلة Dodo ومجلة Mother Nature Network، وحصلت أعماله على التقدير والإشادة من عددٍ من الجوائز المرموقة، بما في ذلك مصور الحياة البرية للعام، أمريكان فوتو، فوتو ديستريكت نيوز، وOutdoor Photographer وNature's Best وغيرها.

نشأ «مور» في أسكتلندا وهو يطارد الضفادع وسمندل الماء قبل دخول أدغال غرب أفريقيا لدراسة الحرباء، وهي تجربة غيَّرت حياته وأشعلت رغبته الشديدة في محاولة حماية مثل هذه الأماكن المذهلة التي تضُجُّ بالحياة.

حصل «مور» على المركز الأول بجائزة Nature's Best Windland Smith Rice للتصوير الفوتوغرافي لعام 2011، (مشاهدات العالم الصغير) وجائزة American Photo Images لعام 2011، والمركز الأول في مسابقتيّ Outdoor Photographer Art of Expression One World in Focus Category وFotoWeek DC 2012 Natural World Portfolio Category with Metamorphosis series وغيرها.

فلاش

للحياة البريّة خصوصيةٌ واستقلاليةٌ بصريةٌ يُدرِكُها ويُقدِّرها جميع المشتغلين بالفوتوغرافيا

