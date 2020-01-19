كنوز مكتبة الفاتيكان «مرقمنة»

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

شهدت مكتبة الفاتيكان نمواً هائلاً على امتداد القرون الخمسة والنصف الأخيرة، بحيث تضم اليوم ما يقارب الـ75 ألفاً من النصوص الأصلية المكتوبة بخط اليد و85 ألفاً من الكتب المطبوعة في المراحل الأولى لفن الطباعة في مجموع يتخطى المليون كتاب.

إلا أن زيارة الفاتيكان للاطلاع على ذلك الكمّ الهائل من الوثائق لم يعد ضرورياً بفضل مشروع الرقمنة الجاري الذي انطلق قبل عقد من الزمن. ويتيح بحث وتنزيل المواد رقمياً من خلال مجموعات مكتبة الفاتيكان الرقمية التي لا تضم الوثائق والكتب المذكورة آنفاً وحسب، بل «المواد الأرشيفية والفهارس، إضافةً للمواد المصورة والقطع النقدية والميداليات».

وقد ظهرت سابقاً مجموعة رقمية لـ53000 مخطوطة نادرة ضمت الإلياذة والإنيادة، إضافةً لرسومات من حضارة اليابان والأزتيك. وبات بالإمكان اليوم تصفح أحدث المواد الرقمية على موقع المكتبة وعدد من المخطوطات المختارة. ويذكر أنه لطالما اعتدّت مكتبة الفاتيكان بموقعها كواحدة من أبرز مخازن الحضارة الغربية، لكن بات بإمكاننا اليوم أن نعتبر أنفسنا أول جيل في البشرية يشهد على انفتاح المكتبة على العالم.