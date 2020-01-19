«أنتِ الجزائر» جديد سالم أبو جمهور

المصدر: (أبوظبي - البيان)

صدر للشاعر الإماراتي سالم أبوجمهور مجموعة شعرية بعنوان «أنتِ الجزائر» وتقع هذه المجموعة في 128 صفحة من القطع الصغير، وتحتوي على ثلاثين قصيدة معظمها في القالب العمودي، ويشارك فيها أبوجمهور مشاعر الشارع الجزائري من خلال تفاعله الوجداني مع هموم الإنسان العربي في شتى بقاع الوطن الكبير، حيث تعد أول مجموعة شعرية إماراتية تتناول هذا الموضوع، وتعد هذه المجموعة الإصدار رقم عشرين في سلسلة إصدارات أبوجمهور بدءاً من الثمانينات، وجاءت هذه المجموعة بعد مجموعات شعرية فصيحة أخرى مهمة منها «بتروكولا» و«طخ طرخطخ» و«رجائي» و«وخد سمحة» و«دكان أمين» و«رسام الأميرة» و«ملاعب البالون» و«مدنيّا» و«غزوة بوذا» التي فازت بجائزة أفضل كتاب إماراتي في معرض الشارقة للكتاب، ولأبوجمهور إصدارات شعرية مهمة أخرى في الشعر الشعبي ودراساته.