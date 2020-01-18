محامي زوج نانسي عجرم ينفي التفاوض مع عائلة السوري القتيل

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى غابي جرمانوس محامي فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، ما أثير حول مفاوضات جارية مع أسرة القتيل السوري داخل فيلا المغنية اللبنانية قبل أسبوعين، وتعويضها بنصف مليون دولار.

وقال جرمانوس في تصريحات للوكالة الوطنية للإعلام : " ننفي ما تم تداوله بخصوص هذه المفاوضات.. وللقضاء الكلمة الفصل في القضية" .

كانت النيابة العامة في لبنان وجهة تهمة القتل العمد للهاشم، مستندة إلى المادتين 547 و229 من قانون العقوبات اللبناني، كما أحيلت القضية إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي إطار متصل تقدمت الفنانة نانسي عجرم والدكتور فادي الهاشم بعد اتخاذهما صفة الادعاء الشخصي وبواسطة وكيلهما المحامي غابي جرمانوس بشكوى الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد المدعى عليهم وسيم زكور صاحب صفحة زكور احمد وجيه بشار (اعصار الصحافة الثائرة) على موقع فايسبوك ويوتيوب، وكل من يظهره التحقيق، بجرم التهديد المنصوص عليه في المواد 574 و 575 و 578 عقوبات وجرائم القدح والذم المنصوص عليها في المادتين 582 و 584 عقوبات.

واكد المحامي جرمانوس ان "الفنانة عجرم ستلاحق قضائيا كل شخص يفبرك أخبارا وينشر شائعات عنها. كما ستتم ملاحقة كل شخص تعرض لها ولعائلتها بالتهديد قضائيا".