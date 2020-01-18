«العين السينمائي 2».. يعلن مسابقات «الصقر»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مهرجان «العين السينمائي» في دورته الثانية، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة بين 22 وتستمر حتى 25 من يناير الجاري، عن اختيار الأفلام التي تشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان «الصقر الإماراتي»، والتي تضم 56 فيلماً بين الطويل والقصير وسينما العالم.

وتتنوع الأفلام المختارة في «العين السينمائي» الذي ينطلق تحت شعار «سينما المستقبل» في مدينة العين، بقلعة الجاهلي، بين القصص الإنسانية والرومانسية والاجتماعية وكذلك الكوميدية، والتي حاز أغلبها العديد من الجوائز من مهرجانات محلية وعربية، والتي تولى إنتاجها وإخراجها نخبة من صناع السينما في دول الخليج العربي والعالم، الذين استطاعوا تقديم أفلام عالية المستوى من النواحي الفنية والإخراجية وكذلك النصوص التي نالت اهتماماً كبيراً من عشاق السينما.

وتوزعت أفلام العين السينمائي في دورته الثانية ضمن مسابقاته المختلفة على النحو التالي، مسابقة «الصقر الخليجي الطويل» وتتنافس فيها 5 أفلام، ما بين الإماراتي والخليجي الطويل، هي: الفيلم الإماراتي «ثم ومن بعدك» من إخراج سعود الشحي، والسعودي «آخر زيارة» للمخرج عبد المحسن الضبعان، والسعودي «نجد» بطولة حياة الفهد وإخراج سمير عرفة، والبحريني «قاسم حداد.. هزيع الباب الأخير» للمخرج خالد الرويعي، والعماني «سير» للمخرج علي عبدو.

أما مسابقة «الصقر الإماراتي والخليجي القصير»، فتضم 21 فيلماً، مقسمة من الإمارات 12 فيلماً أبرزها: «إطار» و«تسامح» و«خريجة» و«توزيعه»، ومن الخليج 9 أفلام منها من السعودية «درب الأضواء» و«زيران» و«صلة» ومن الكويت «المتابعون» و«لازال» والبحرين «لحظات» و«المنطقة الرمادية» والعماني «القطعة المفقودة».

وشهدت مسابقة «أفلام المقيمين» مشاركة قوية في الدورة الثانية من المهرجان، حيث تضم 10 أفلام، منها «توازن» و«لا أعلم» و«زايد» و«قرب الموعد»، أما مسابقة «الصقر للطلبة» فتضم 16 فيلماً، أبرزها «سد الرفيصة» و«صورة الضمير» و«عصافير» و«ندم» و«التسامح يحدث فرقاً» و«كيس الحلوى».

وفي «سينما العالم» استقطب «العين السينمائي» مجموعة من الأفلام التي تعرض للمرة الأولى على شاشات المهرجان، وعددها 4 أفلام، هي «ستموت في العشرين» للمخرج أمجد أبو العلا و«إن شئت كما في السماء» لإيليا سليمان و«رحل» كومسيماك أوليفر و«شارع حيفا» لمهند حيال.