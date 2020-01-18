حسابات النجوم.. ترويج لأعمال جديدة ورد على هجوم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أحداث كثيرة، شهدتها حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، بعضها مثل هجوماً ضد بعض الفنانين، وأخرى جاءت في إطار التضامن مع زملاء المهنة، الذين وقفوا في مواجهة المحن، فيما الثالثة جاءت لتكشف عن جديد النجوم على الساحة الفنية، ففي الوقت الذي أطل فيه حسين الجسمي في السعودية، يسعى مرعي الحليان إلى عرض مسرحيته في البحرين، فيما رفعت هيفاء حسين أسمى آيات الشكر إلى العاهل البحريني، لتقف صابرين في مواجهة هجمة شرسة، شنت ضدها.

تغريدات النجوم ورغم كثافتها، لم تستطع التغطية على ما تشهده أزمة الفنانة نانسي عجرم من تطورات، ورحيل الفنانة المصرية ماجدة الصباحي عن الدنيا، حيث شكل رحيلها صدمة للجميع. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بباقة متنوعة من التغريدات.

«ليلة استثنائية»، بهذا التعبير، وصف الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلته الأخيرة، التي أقامها في مهرجان «ليالي القصيم» بالمملكة العربية السعودية، حيث نشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور له خلال الحفل، وعلق عليها بالقول: «يا زينكم يا أهل القصيم، ويا زين تفاعلكم الفخم، ومحبتكم العفوية.. استمتعنا بتبادل المحبة والغناء معاً.. ليلة استثنائية من ليالي القصيم».

ومن جانبها، نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورة لسلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، وعلقت عليها بالقول: «إنها ليلة الجمعة المباركة، أدعو لوالدنا السلطان قابوس بن سعيد، في هذه الليلة أن يجعله الله، في أعلى مكان ويجعل هذه الليلة أجمل لياليه، برحمة الله وعظمته يا رحيم يا رب العالمين، وأن ينير عليه قبره ويجعله برداً وسلاماً».

أما الفنان الإماراتي مرعي الحليان، فبدأ أخيراً الترويج، عبر حسابه على «إنستغرام» لمسرحيته الجديدة «موال حدادي»، والتي ذكر أنها ستعرض في البحرين 5 فبراير المقبل، وأشار الحليان إلى أن المسرحية الجديدة، هي من تأليف الكاتب إسماعيل عبد الله وإخراجه، وإنتاج مسرح رأس الخيمة الوطني.

ترويج

بعد مشاركته في احتفالات مهرجان دبي للتسوق، نهاية الأسبوع الماضي في دبي، بدأ الفنان المصري محمد رمضان، بالترويج لأغنيته الجديدة، وذلك عبر مقطع مصور نشره على «إنستغرام»، يظهر فيه وهو يغني جزءاً من أغنيته الجديدة «كازانوفا»، وأرفق المقطع بتعليق قال فيه: «كازانوفا قريباً 2020». حيث لقي المقطع تفاعلاً كبيراً من جمهوره.

من جهة ثانية، نشرت الفنانة السورية دانا حلبي على إنستغرام، مقطعاً مصوراً، تظهر فيه وهي تردد أغنية الفنان الشعبي المصري «حودة بندق»، وفي الخلفية تظهر صورة الفنان عبدالمنعم العمايري، والذي أعلن أخيراً ارتباطه بها، بعد انفصاله عن الفنانة أمل عرفة، حيث رأى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الفيديو، رداً واضحاً من دانا على كل من هاجمها بسبب زواجها بالعمايري، لا سيما وأن الأيام الأخيرة، شهدت قيام دانة بنشر العديد من الصور التي تجمعها مع العمايري.

بدوره، أعلن الفنان السوري معتصم النهار، عن انضمامه إلى بطولة مسلسل «أسود فاتح» إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث أشار في تغريدات له، أن المسلسل سيعرض في رمضان المقبل، وفي الوقت نفسه، تصدر اسم الملياردير المصري أحمد أبو هشيمة، زوج الفنانة هيفاء وهبي سابقاً، قائمة الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تسريب عدد من المقاطع المصورة له، خلال إجرائه مكالمة مع امرأة مجهولة، شن خلالها هجوماً لاذعاً على عدد كبير من الفنانات العربيات، واصفاً إياهن بـ«الوِحشات».