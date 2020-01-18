شاهد.. أطول قالب حلوى في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعد مئات من الحلوانيين والطهاة، الأربعاء الماضي، في ولاية كيرالا الهندية أطول قالب حلوى في العالم يمتد على 6,5 كيلومتر، محطمين بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجله صينيون، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

وامتد قالب الحلوى بالفانيلا على آلاف الطاولات في موقع مهرجان وطرقات محاذية في مدينة تريسور، وقد بلغ وزنه 27 ألف كيلوغرام.

وأمضى نحو 1500 حلواني وطاه اعتمروا القبعات والوزرات التقليدية البيضاء، أربع ساعات في إعداد هذه التحلية مع حشوة شوكولا، مستخدمين 12 ألف كيلوغرام من الدقيق والسكر.

واحتشد جمهور كبير لمتابعة الحدث، الذي نظمته جمعية خبازي كيرالا.

وقال الأمين العام للجمعية نوشاد إن موسوعة غينيس للأرقام القياسية أشارت إلى أن طول قالب الحلوى يبلغ 6500 متر على أن تؤكد رسميا طوله قريبا جدا.

ويتجاوز بذلك الرقم القياسي، الذي سجله حلوانيون صينيون العام 2018 مع قالب حلوى بالفاكهة بلغ طوله 3,2 كيلومتر. وقد اعتمدت موسوعة "غينيس" هذا الرقم القياسي.

وقال نوشاد لوكالة فرانس برس إن إنجاز الحلوانيين الهنود "أظهر موهبتهم للعالم. وتحققنا من مستويات النظافة والطعم اللذيذ".