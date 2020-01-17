السعودية.. القبض على مقتحمي المنازل وسارقي الأموال والمجوهرات

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت السلطات السعودية القبض على مقتحمي المنازل وسرقة الأموال والمجوهرات في الرياض.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على 3 سعوديين جميعهم في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت باقتحام المنازل عبر كسر الأقفال الخارجية، وسرقة أموال، ومجوهرات ومقتنيات منها.

وأضاف المتحدث، وفقاً لصحيفة عكاظ ، إنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب 11 جريمة بالنمط ذاته والسلوك الإجرامي، قيدت بلاغاتها لدى مراكز الشرط بمدينة الرياض، وتجاوزت قيمة المجوهرات والمبالغ المسروقة 1.300.000 ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.القبض على مقتحمي المنازل وسرقة الأموال والمجوهرات