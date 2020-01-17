شما حمدان تطرب زوار «أو تو بي ماركت»

المصدر: دبي - غسان خروب

تحت ظلال برج خليفة، وقفت الفنانة الإماراتية شما حمدان، حيث صدحت بصوتها عالياً، لتطرب جمهورها وزوار سوق «سوايب أو تو بي»، الذي فتح مهرجان دبي للتسوق أبوابه أمس، في برج بارك بوسط مدينة دبي، بحضور سهيلة غباش، مديرة إدارة الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

شما حمدان التي قدمت خلال الحفل تشكيلة من أغنياتها القديمة والجديدة، أكدت في حديثها مع «البيان» أنها تستعد لطرح أغنية«سنغل» جديدة، ستؤديها باللهجة العراقية، كما أشارت إلى أنها تعكف على وضع اللمسات النهائية على ألبومها الجديد الذي قالت إنه سيرى النور خلال العام الجاري، فيما رفضت الكشف عن تفاصيله الكاملة.

وعبرت شما حمدان التي أشعلت حفل افتتاح دورة السوق السابعة، عن سعادتها بإطلالاتها الأخيرة في عدد من الحفلات التي شهدتها الإمارات، إلى جانب مشاركتها في موسم الرياض خلال العام الماضي.

من جهة ثانية، شهد سوق «سوايب أو تو بي» في يومه الأول إقبالاً جماهيرياً ملحوظاً، حيث يسلط السوق الضوء على عدد من العلامات التجارية، إلى جانب عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يجعل من السوق موئلاً لزوار دبي وسكانها. في حين احتضنت أروقة السوق المفتوح على الهواء الطلق، عدداً كبيراً من الفعاليات والعروض الفنية التي أقيمت على هامشه.